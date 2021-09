Eruption d'un volcan à La Palma (Espagne)

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 23:52:58 Post(s): 1



Eruption d'un volcan à La Palma



Cette après-midi, un volcan est entré en éruption à La Palma, aux Îles Canaries (Espagne).

Depuis plusieurs jours, des milliers de secousses se sont fait sentir dans la zone et ont mis les autorités et la communauté scientifique en alerte.

Plusieurs milliers de personnes ont dû être évacuées

On peut suivre l'eruption en direct sur ce lien: Eruption d'un volcan à La PalmaCette après-midi, un volcan est entré en éruption à La Palma, aux Îles Canaries (Espagne).Depuis plusieurs jours, des milliers de secousses se sont fait sentir dans la zone et ont mis les autorités et la communauté scientifique en alerte.Plusieurs milliers de personnes ont dû être évacuéesOn peut suivre l'eruption en direct sur ce lien: https://www.youtube.com/watch?v=lX6rPG-u4ws

Contribution le : Aujourd'hui 00:08:26