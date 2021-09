Sylvothérapie - Bain de forêt

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 1540 Karma: 700





Certains me connaissent comme étant assez cartésien, toujours à citer des études ou autres, à ma grande surprise je découvre que la sylvothérapie est assez sourcé scientifiquement ! De quoi me réjouir et me reconnecter avec mon passé !



Me balader en forêt m'a toujours apporté énormément de bien-être, tout petit je partais des heures me balader ne revenant parfois que tardivement. Je pouvais simplement m'assoir à côté de certains arbres et contempler l'eau s'écoulant dans un ruisseau ou écouter les bruits de la forêt.



J'espérais ne croiser personne, histoire de ne pas passer pour un gamin un peu fou, restant là tout seul à ne rien faire ...

Aujourd'hui je ne me balade presque plus en forêt, malheureusement !



Un documentaire de la RTS expliquant l'effet bénéfique de la nature sur la santé (sur le stress, l'immunité, l'allergie, les cancers ...) :



Comment la nature soigne: la sylvothérapie - 36.9°



C'était l'instant confidence. Salutation ami.e.s koreusien.ne.s,Certains me connaissent comme étant assez cartésien, toujours à citer des études ou autres, à ma grande surprise je découvre que la sylvothérapie est assez sourcé scientifiquement ! De quoi me réjouir et me reconnecter avec mon passé !Me balader en forêt m'a toujours apporté énormément de bien-être, tout petit je partais des heures me balader ne revenant parfois que tardivement. Je pouvais simplement m'assoir à côté de certains arbres et contempler l'eau s'écoulant dans un ruisseau ou écouter les bruits de la forêt.J'espérais ne croiser personne, histoire de ne pas passer pour un gamin un peu fou, restant là tout seul à ne rien faire...Aujourd'hui je ne me balade presque plus en forêt, malheureusement !Un documentaire de la RTS expliquant l'effet bénéfique de la nature sur la santé (sur le stress, l'immunité, l'allergie, les cancers ...) :Comment la nature soigne: la sylvothérapie - 36.9°C'était l'instant confidence.

Contribution le : Aujourd'hui 20:44:18