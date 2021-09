Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Femme vs Ours dans sa voiture

Une femme découvre un ours à l'intérieur de sa voiture.



Contribution le : Aujourd'hui 11:01:37

gazeleau Re: Femme vs Ours dans sa voiture

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4577 Karma: 3688 Pourquoi fermer la porte ?

Pourquoi tant crier ?

Pourquoi ne pas avoir prévenu, je n'ai plus de tympans!

Contribution le : Aujourd'hui 11:22:40