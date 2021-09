Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un homme perd son balai 5 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44681 Karma: 21533



Vous navigateur est trop vieux Un homme ne retrouve plus son balai qu'il vient de caler sous un bras.

Contribution le : Aujourd'hui 11:56:24

gazeleau Re: Un homme perd son balai 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4579 Karma: 3688 Paranormal quotidien ! (oui j'avoue chercher mes lunettes ou mon téléphone de la sorte)

Contribution le : Aujourd'hui 12:18:49

FMJ65 Re: Un homme perd son balai 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12892 Karma: 3987 des fois je cherche mon téléphone alors que je suis en train de téléphoner, alors .....

Contribution le : Aujourd'hui 12:55:37