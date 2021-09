Vous prenez un p'tit ver ?

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 4429 Karma: 3978

Mouais alors la vidéo incite un peu à l'erreur et n'est pas clair, ça fait penser à un ver mais ça n'en est pas un du tout.... C'est une colonie de petits organismes qui s'organisent en colonies de cette forme de ver.

J'ai eu l'occasion d'en voir, des tous petits, et déjà petit ça fait très bizarre à voir ! Encore plus en les sortant de l'eau, alors ça doit faire très bizarre d'en voir un spécimen aussi balèze sous l'eau !

Contribution le : Aujourd'hui 13:53:25