Journée sur Alzheimer #alzheimerday

En cette journée internationale sur cette maladie (#alzheimerday et #alzheimersday) ,

j'ai le plaisir de vous présenter une vidéo très courte de 20 secondes.

J'ai utilisé de vraies images familiales, tirées de vieilles bobines SUPER 8.





COURT METRAGE : Alzheimer VIDEO SPOT sur cette maladie par Cédric BARBIER (www.videaste.eu)



PS: J'ai entendu dire dans le journal de 13h dur France 2 ce jour que dormir profondément permettait de prévenir contre cette maladie !

J'avais oublié!!



...Oublié quoi déjà??

Qui êtes-vous monsieur?







Bon sinon j'ai trouvé la métaphore plutôt bien trouvé!

