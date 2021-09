Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un Indonésien foudroyé en plein karaoké 5 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13165 Karma: 7635







La vidéo est impressionnante mais il s'en est tiré apparemment sans grosse séquelle, puisqu'il a ensuite témoigné à la télévision de ce qui lui est arrivé : Visiblement quelqu'un là-haut n'a pas apprécié sa performance vocale...La vidéo est impressionnante mais il s'en est tiré apparemment sans grosse séquelle, puisqu'il a ensuite témoigné à la télévision de ce qui lui est arrivé : https://www.youtube.com/watch?v=ZemHMHso_8M

Contribution le : Aujourd'hui 16:27:29

lebibix Re: Un Indonésien foudroyé en plein karaoké 0 #2

Je m'installe Inscrit: 31/12/2011 18:17 Post(s): 183 Karma: 60 Oh putain ! Il peut jouer au loto le bonhomme !

Contribution le : Aujourd'hui 16:47:56