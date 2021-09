Options du sujet Imprimer le sujet

chbenz Une voiture gêne le passage d'un bus de rugbymen 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/07/2014 12:21 Post(s): 4127 Karma: 4631





Quand le @CastresRugby olympique arrive en ville ça déménage !

@CanalRugbyClub @top14rugby #ASMCO #TOP14 Cette voiture mal garée gênait le passage de l'équipe de rugby de Castres, les joueurs sont donc descendus pour régler le problème :Quand le @CastresRugby olympique arrive en ville ça déménage !@CanalRugbyClub @top14rugby #ASMCO #TOP14 https://t.co/KNKMCbNXyK

Contribution le : Aujourd'hui 20:20:56