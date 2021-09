Inspiration4 SpaceX Ouverture du dome pour la première fois.

Je suis accro Inscrit: 28/01/2009 18:12 Post(s): 660 Karma: 810



Inspiration4 OPENING SPACECRAFT’S GLASS DOME FOR THE FIRST TIMELes voyageurs d'inspiration4 ouvre pour la première fois la coupole leur permettant de voir au delà de la capsule et entre autre observer la Terre.

