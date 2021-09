Options du sujet Imprimer le sujet

https://www.tiktok.com/@tommyregister/video/7009056260062448901?referer_url=https%3A%2F%2Frpp.pe%2F&referer_video_id=7009056260062448901&refer=embed&is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6994755545237292550 Ces images montrent le moment glaçant où un pompier tente de fuir les flammes de l’incendie Antelope en Californie. Cerné par les flammes, Tommy Register a dû traverser à toute vitesse l’incendie avec son véhicule. Le feu Antelope, qui a débuté le 1er août 2021, a brûlé plus de 590 km² de la Californie et est contenu actuellement à 73 %.Un pompier fonce avec son véhicule à travers un incendie

