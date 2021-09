Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Une femme frôlée par un train + Parcours d'obstacles sur l'eau 3 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44691 Karma: 21567 Une femme est frôlée par un train sur un passage à niveau.



Vous navigateur est trop vieux





Un homme essaie de franchir un parcours d'obstacles en bois sur l'eau.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 15:27:41

gazeleau Re: Une femme frôlée par un train + Parcours d'obastacles sur l'eau 1 #3

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4588 Karma: 3689 Adr1enb Je ne suis même pas sûr qu'elle réalise, ni au moment où elle prend le risque, ni au moment où elle en réchappe.



2/ il a un problème de latéralisation, je crois. J'adore la chute de cette vidéo



@Skwatek Les obastacles, c'est une sorte de spectacles ? 1/ @Je ne suis même pas sûr qu'elle réalise, ni au moment où elle prend le risque, ni au moment où elle en réchappe.2/ il a un problème de latéralisation, je crois. J'adore la chute de cette vidéoLes obastacles, c'est une sorte de spectacles ?

Contribution le : Aujourd'hui 15:54:28

Kokoon Re: Une femme frôlée par un train + Parcours d'obastacles sur l'eau 0 #5

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 09:23 Post(s): 352 Karma: 251 1/ elle a un problème de latéralisation je crois



2/ fake encore une fois, ça fabrique bien les sketchs dans la ferme chinoise après le tricycle et le balais, mais marrant quand méme

Contribution le : Aujourd'hui 16:07:14

Yazguen Re: Une femme frôlée par un train + Parcours d'obstacles sur l'eau 0 #8

Maître GIF Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 13051 Karma: 12115



2/ Il tombe comme dans les cartoons 1/ elle remet sa mèche de cheveux, très important après avoir frôler la mort.2/ Il tombe comme dans les cartoons

Contribution le : Aujourd'hui 16:51:03