Camion vs Tornade

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44691 Karma: 21567

Un camion est frappé par une tornade F2 à Maple Glen, en Pennsylvanie.





Tractor Trailer Gets Turned on its Side by Tornado in Pennsylvania || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 15:30:39