Une méthode de fraude honteuse...

Vassili44



1977 : Comment utiliser indéfiniment son jeton de téléphone ? | Archive INA

BigbroZ





"- Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez?

- Ne quittez pas je vous passe quelqu'un" Entre le mec tranquille qui gruge à visage découvert et la femme à l'autre bour du fil qui s'énèrve presque, y a un beau sketch là!"- Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez?- Ne quittez pas je vous passe quelqu'un"

gazeleau



@Meph974 a écrit:

C'est honteux! Il est méprisable!

"Je tiens à vous préciser qu'il faut que le fil soit assez long. Mais c'est honteux !" Citation :"Je tiens à vous préciser qu'il faut que le fil soit assez long. Mais c'est honteux !"

CrazyCow





À l’époque les gens reconnaissaient le second degré, aujourd’hui avec un tel reportage, le CSA ferait fermer la chaîne ^^ Le ministère des PTT ! ^^ Et le réflexe de la fonctionnaire, « attendez je vous passe quelqu’un »À l’époque les gens reconnaissaient le second degré, aujourd’hui avec un tel reportage, le CSA ferait fermer la chaîne ^^

Variel

@CrazyCow Et d'ailleurs, qui sait si Koreus existera encore demain ?

