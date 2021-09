Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un alligator fait une balade en bateau 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44692 Karma: 21568 Alors qu'il campait dans une barque à la surface d'une rivière à Conquista D'Oeste, au Brésil, un pêcheur s'est réveillé avec un alligator à bord de son embarcation. Il a alors décidé de faire faire une petite balade à son nouvel ami tranquillement installé à l'avant du bateau.





Alligator Taken on Scenic Boat Tour || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 17:57:33