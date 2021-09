Surpris avec sa maîtresse au cinéma + Des virevoltants

Je suis accro Inscrit: 31/07/2005 19:27 Post(s): 1240 Karma: 616





2. Les virevoltant c'est mignon quand on en voit un ou deux, en masse on se rend vite compte de leur dangerosité. Les Etats-Unis ont un véritable problème avec. En plus d'être envahissants, ils sont très inflammables.

Est parue ici une vidéo de 2014 montrant une tornade de virevoltants propageant un feu dans le Colorado.

https://www.koreus.com/video/pompiers-vs-tornade-tumbleweeds-incendie.html



C'est très courageux d'applaudir une fois que tout le monde est parti.

