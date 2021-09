Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Chicotazos de Judas + Traversée du canal de Panama 1 #1

Chez nous, nous cherchons les œufs de pâque, à Guanajuato, Mexique, c'est autre chose...

Les "judas" peuvent fouetter tout le monde, autant qu'ils le veulent du matin jusqu'à 15h00.

Ensuite les fouettés peuvent prendre leur revanche.

n.b. Les fouets ne sont pas de vrais fouets.



Un navire travers le canal du Panama

Aujourd'hui 18:40:23