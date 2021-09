Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44694 Karma: 21587

Un chien aboie sur les véhicules pour protéger des piétons qui traverse une route sur un passage piéton.





Dog Barks to Stop Traffic and Help Pedestrians Cross the Road - 1163237

Contribution le : Aujourd'hui 09:32:53