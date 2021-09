Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Atterrissage d'urgence d'un avion 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44695 Karma: 21595 L'atterrissage d'urgence d'un avion Cessna Grand Caravan au bord d'une autoroute aux Pays-Bas suite à une panne de moteur durant le décollage. L'appareil transportait 17 parachutistes. Grâce au sang froid du pilote, personne n'a été blessé.





Emergency landing skydive plane with 17 skydivers

Contribution le : Aujourd'hui 09:48:42

BigbroZ Re: Atterrissage d'urgence d'un avion 0 #2

Je suis accro Inscrit: 14/08/2018 22:43 Post(s): 1065 Karma: 2446

Mais quand même GG au pilote pour le sang froid. Entre la l'extrême platitude du pays et l'énorme quantité de champs ou prés sur le territoire, ça amoindri l'exploit...Mais quand même GG au pilote pour le sang froid.

Contribution le : Aujourd'hui 10:03:13

Variel Re: Atterrissage d'urgence d'un avion 0 #3

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 14469 Karma: 5203 Bonjour l'ordre et la discipline, avec le mec du fond qui remonte la file pour sortir en tête…

Contribution le : Aujourd'hui 10:05:12

FffJjj Re: Atterrissage d'urgence d'un avion 0 #4

Je suis accro Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 878 Karma: 564 Au bord du champs pour ne pas abîmer les cultures et à coté de la route pour faciliter l'évacuation. Parfait

Contribution le : Aujourd'hui 10:11:20