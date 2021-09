Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Surprise sur la route pendant la nuit 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71523 Karma: 33890 Un obstacle évité sur la route pendant la nuit en Russie





Driver Surprised by Stranded Car During Night Drive || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 10:38:33

defds Re: Surprise sur la route pendant la nuit 0 #2

Je suis accro Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 1632 Karma: 1190 134km/h tranquille. Au départ je me disais que c'était ses phares qui étaient mal réglés mais... c'est l'ensemble de l'oeuvre finalement!

Contribution le : Aujourd'hui 11:10:05

gazeleau Re: Surprise sur la route pendant la nuit 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4599 Karma: 3689 Quelle idée aussi de retirer ses pleins-phares pour croiser un autre usager !

Contribution le : Aujourd'hui 11:14:19