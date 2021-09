Il attrape un porc-épic par la queue + Chien newbie vs Parcours

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71523 Karma: 33890

Il attrape un porc-épic par la queue et se fait mordre





Man Gets Pricked By Porcupine Quills While Trying to Hold it - 1241131



Un chien débutant fait un parcours d'obstacles





Royal the Doggo Without Training Competes in Doggy Olympics || ViralHog

