Audi - Skysphere la voiture du futur

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 1549 Karma: 702



Il ne s'agit malheureusement que d'un concept-car qui ne sera pas commercialisé, la voiture est capable entre autres de s'allonger de quelques centimètres comme le



Présentation :



The Audi skysphere concept: freedom in motion



En action :



Contribution le : Aujourd'hui 11:38:13