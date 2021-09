Options du sujet Imprimer le sujet

Gizmo091 Une course de rally cross filmée en drone ça a de la gueule 1 #1

Je m'installe Inscrit: 18/02/2008 11:26 Post(s): 195 Karma: 156

FPV Drone Vs Rallycross Racing



Je regrette seulement que le cameraman n'ait pas fait de prise en vue depuis l'interieur du virage.



Edit : J'ai beau vouloir changer le préfixe de l'article pour mettre vidéo, la modification n'est jamais prise en compte, désolé .

Edit 2 : surement due à du cache, ça à l'air d'etre bon mainteant FPV Drone Vs Rallycross RacingJe regrette seulement que le cameraman n'ait pas fait de prise en vue depuis l'interieur du virage.Edit : J'ai beau vouloir changer le préfixe de l'article pour mettre vidéo, la modification n'est jamais prise en compte, désolé .Edit 2 : surement due à du cache, ça à l'air d'etre bon mainteant

Contribution le : Aujourd'hui 17:12:50