Une voiture folle coupe un boulevard en pleine circulation sans percuter un seul véhicule

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13179 Karma: 7669 À Darwin en Australie, une conductrice perd le contrôle de son véhicule qui va couper un boulevard à 2x 3 voies en se faufilant entre tous les véhicules qui y circulaient. L’accident n’a donc fait aucune autre victime que les passagers du véhicule, qui n’ont été que légèrement blessés.





