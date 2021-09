Options du sujet Imprimer le sujet

Un corbeau attaque un drone de livraison

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44701 Karma: 21610 Un corbeau attaque un drone qui livre du café à un habitant de Canberra, en Australie.





Australian Raven attacks drone delivering coffee in Canberra.

Contribution le : Aujourd'hui 10:04:44