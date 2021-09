Musique de merde au trombone

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 1755 Karma: 1197



Personnellement j'imite la vache au trombone, mais ça...





Guy makes symphony from his farts & trombones



Un peu de poésie Je cherchais une réponse à Une bassoniste fait un canard et je suis tombé sur ça.Personnellement j'imite la vache au trombone, mais ça...Guy makes symphony from his farts& trombonesUn peu de poésie

Contribution le : Aujourd'hui 12:13:35