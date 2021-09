Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Corne de wapiti + Robocop + Alligator vs anguille 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1005 Karma: 1870 ! Scène pouvant choquer !

Retirer une corne de wapiti de l'épaule d'une vache

Nouvelle armure pour robocop

Un alligator tente de manger une anguille électrique : pas de survivant

Contribution le : Aujourd'hui 13:02:40

Surzurois Re: Corne de wapiti + Robocop + Alligator vs anguille 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 4436 Karma: 3981 Par contre je sais pas si le croco est vraiment mort, on voit un petit mouvement de patte à la fin.... Après c'est peut être juste la fin de la tétanie 3/ ptain la vache ça rigole zéro les anguilles électriquesPar contre je sais pas si le croco est vraiment mort, on voit un petit mouvement de patte à la fin.... Après c'est peut être juste la fin de la tétanie

Contribution le : Aujourd'hui 13:10:05