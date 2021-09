Grotte de glace + "jolies jant.. oh Dayum !"

Options du sujet Imprimer le sujet

Exploring ICE CAVES in ICELAND



Un homme filme une voiture dont les jantes sont immobiles mais il va se retrouver à filmer quelque chose de bien plus spectaculaire



Karl Shakur, un photographe/aventurier/youtuber/instragramer , visite une grotte de glace dans un glacier en Islande. C'est en anglais, mais les images peuvent suffire

Exploring ICE CAVES in ICELAND

Un homme filme une voiture dont les jantes sont immobiles mais il va se retrouver à filmer quelque chose de bien plus spectaculaire

2/Merde il ne film pas à la fin pour voir si on voit les jantes tournées après coups.



(Nan est moche j'espère qu'il n'y pas de blessé grave)

