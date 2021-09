Un mariage féérique

Options du sujet Imprimer le sujet

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13185 Karma: 7677 La mariée met un peu de crème provenant de la pièce montée sur le visage de son époux. Il ne semble pas avoir beaucoup apprécié la blague... Tant pis pour les invités, il n'y aura pas de dessert !





Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44709 Karma: 21620 Une scène montée de toutes pièces !



Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13185 Karma: 7677 @Skwatek Tu penses qu'ils jouent la comédie ou c'est juste pour la blague ? Parce que moi j'ai l'impression que le mec est très premier degré...

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44709 Karma: 21620 -Flo- : Juste pour la blague, d’où mon petit commentaire. : Juste pour la blague, d’où mon petit commentaire.

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13185 Karma: 7677 Skwatek Ok, du coup moi aussi je suis très premier degré... Ok, du coup moi aussi je suis très premier degré...

