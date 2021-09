Options du sujet Imprimer le sujet

Deltaplane se brise en deux



Son deltaplane se brise en deux en plein show acrobatique

Contribution le : Hier 22:59:45

Re: Deltaplane se brise en deux

Y a 10s qui doivent te paraître bien longue .... Ce n'est pas un parachute classique non ? Il s'éjecte assez loin.

Contribution le : Hier 23:38:27