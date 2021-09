Options du sujet Imprimer le sujet

Le conducteur accélère au lieu de freiner à Houston, Texas

Driver Presses the Wrong Pedal || ViralHog





Driver Presses the Wrong Pedal || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:07:18

Skwatek Re: Quand tu accélères au lieu de freiner

L'avantage, c'est qu'il y a 2 ou 3 arbustes qui n'ont plus besoin d'être taillés.

Contribution le : Aujourd'hui 08:10:46