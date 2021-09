Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Créature fascinante + Taureau vs Homme 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1007 Karma: 1873 Un magnifique cheval saute une haie

Vous navigateur est trop vieux

fail



Un homme regarde un taureau au travers de sa tablette en oubliant que c'était irl

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 20:15:14

alfosynchro Re: Créature fascinante + Taureau vs Homme 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9257 Karma: 4092 1/ J'ai beau relancer la vidéo trois ou quatre fois, pour lui donner une chance supplémentaire ; non, à chaque fois il rate son saut !



2/ ouillouillouille !

Contribution le : Aujourd'hui 20:29:09