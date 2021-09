Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Banja, moitié berger allemand moitié hyène 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 15992 Karma: 13979

Contribution le : Aujourd'hui 10:30:11

Unstop Re: Banja, moitié berger allemand moitié hyène 0 #2

Je m'installe Inscrit: 09/09/2010 09:01 Post(s): 339 Karma: 145 Tant qu'il prend l'apparence de la hyène et le tempérament du berger allemant, pourquoi pas

Contribution le : Aujourd'hui 11:07:57

Wiliwilliam Re: Banja, moitié berger allemand moitié hyène 1 #4

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 32363 Karma: 10437 Comment c'est possible? C'est pas un titre trompeur? Les hyènes n'ont aucun rapport avec les races canines

Contribution le : Aujourd'hui 11:31:54