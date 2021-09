Options du sujet Imprimer le sujet

Une petite voiture en Lego franchit des obstacles

Making Lego Car CLIMB More Obstacles





En fait, c'est la partie 2.

Making Lego Car CLIMB More Obstacles

En fait, c'est la partie 2.

La partie 1 est ici.

Wiliwilliam

Y a des notions de pilotage qui rentrent aussi en jeu à partir d'un moment

