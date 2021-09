Je suis accro Inscrit: 28/01/2009 18:12 Post(s): 662 Karma: 833



Lever de soleil sur le Mont d'Or.



Voici une vidéo montrant le levé du soleil sur une mer de nuage dans le jura au niveau du Mont d'Or. La Suisse Romande est une cuvette ; un grand plateau entre les Alpes et le Jura. En son centre, se trouve le Lac Léman. En période anticyclonique, l’air froid (plus lourd) dégouline sur les pentes fortes de ces deux montagnes. Cet air plus froid vient donc s’accumuler en plaine, tandis que l’air chaud (léger) remonte.



La présence d’une montagne comme le Jura, permet d’aller au-dessus des brouillards ! La couche d’air froid étant généralement entre la plaine et le premier plateau, on peut sortir des nuages bas pour retrouver un grand ciel bleu dès 300-400m d’altitude environ. Une fois au-dessus, vous pourrez contempler une magnifique mer de nuages sur toute la Suisse Romande avec une vue IMPRENABLE sur les Alpes et le Mont Blanc !

Contribution le : Aujourd'hui 12:21:18