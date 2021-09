Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Une otarie se réfugie sur le bateau d’une femme pour fuir des orques 1 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13190 Karma: 7684











Le petit bateau d’une Canadienne se retrouve encerclé par des orques après que leur casse-croûte ait choisi de s’y réfugier. Paniquée, elle prend la décision de pousser l’otarie à quitter son embarcation, ce qui va lui valoir les foudres de certains internautes…

Contribution le : Aujourd'hui 16:09:33