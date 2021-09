La tradition peut être douloureuse

Options du sujet Imprimer le sujet

Tradition tête dans le gâteau d’anniversaire Et une fracture du nez, une !

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9260 Karma: 4098 Même le mariage peut être douloureux.

Enfin, j'dis ça... j'en sais rien...

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 3986 Karma: 1516 C'est démodé depuis 1950 les gags tartes à la crème.

