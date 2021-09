Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Lisa Pariente : Dance Monkey & Wejdene + parodie Lolywood Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Tout a commencé par cette reprise originale de la chanson Dance Monkey, en français, par Lisa Pariente:



Dance Monkey TRADUIT EN FRANÇAIS (cover Lisa Pariente)



J'ai immédiatement été séduit par son timbre de voix, tout au naturel.

C'est alors que j'ai vu sur sa chaine la reprise de la "chanson" Anissa, en anglais cette fois-ci.

La mélodie reste toujours aussi pauvre musicalement parlant mais elle a le mérite de chanter vraiment, sans l'usage d'un quelconque logiciel de correction musical et je dois avouer que, à mon grand étonnement, ça rend plutôt bien...



Anissa by Wejdene - Traduction en ANGLAIS ( cover Lisa Pariente)



Enfin, est apparue dans mes propositions la parodie de cette dernière chanson par le trio Lolywood.

Je vous laisse en juger par vous-mêmes



Wejmeme (Parodie Wejdene - Anissa)





