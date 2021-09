Options du sujet Imprimer le sujet

Bébé vs Pont vitré

Un bébé essaie de marcher sur un pont vitré à Gatlinburg, Tennessee





Toddler Attempts to Cross onto Glass Bridge || ViralHog

Re: Bébé vs Pont vitré

Vraiment curieux comment il passe la limite !

Re: Bébé vs Pont vitré

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13194 Karma: 7685



Je sais pas si c’est moi qui suis trop protecteur, mais à la place des parents jamais je laisse mon fils ne pas me tenir la main sur un pont comme ça. J’ai l’impression que s’il se relève et perd l’équilibre, il y a la place pour qu’il passe sous la barrière…



Cette vidéo m’a angoissé ! Je sais pas si c’est moi qui suis trop protecteur, mais à la place des parents jamais je laisse mon fils ne pas me tenir la main sur un pont comme ça. J’ai l’impression que s’il se relève et perd l’équilibre, il y a la place pour qu’il passe sous la barrière…Cette vidéo m’a angoissé !

Re: Bébé vs Pont vitré

@alfosynchro Je trouve ça plutôt logique : si le sol se dérobe, ses mains le retienne.

Les enfants descendent de cette façon d'un canapé, pour lui c'est juste un GROS canapé.

Les enfants descendent de cette façon d'un canapé, pour lui c'est juste un GROS canapé.

