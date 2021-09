Index des forums Koreus.com A propos du site Tickets Lenteur du streaming sur vidéo auto hébergées Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



MicheIMicheI Lenteur du streaming sur vidéo auto hébergées 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 17/07 21:02:44 Post(s): 5

Juste pour dire que j'ai vraiment du mal avec le streaming des vidéos hébergés sur Koreus. Exemple avec la dernière vidéo (que je n'ai pas encore regardée plus de 10s) "Emmanuel Macron victime d'un jet d'oeuf #sirha2021" :

J'ai des lags de fou, des temps de chargement intempestifs, que je n'ai pas du tout par ailleurs sur le web. J'ai une fibre optique avec une connexion VPN, qui limite drastiquement mon débit à 100Mbps mais je vois quand-même des vidéos Youtube en 4K sans lags. Et là des petites vidéos comme ça, c'est impossible. Alors je mets des pause, mais la vidéo semble arrêter de charger. Alors je l'ai téléchargée avec IDM, il semble y avoir des pics puis des pauses, mais je la télécharge (la 720p / moins de 10Mb) en 10 secondes environ. Donc c'est vraiment sur le streaming que j'ai des gros problèmes, et je pense que ça ne concerne que les vidéos que vous hébergez

Merci Salut,Juste pour dire que j'ai vraiment du mal avec le streaming des vidéos hébergés sur Koreus. Exemple avec la dernière vidéo (que je n'ai pas encore regardée plus de 10s) "Emmanuel Macron victime d'un jet d'oeuf #sirha2021" :J'ai des lags de fou, des temps de chargement intempestifs, que je n'ai pas du tout par ailleurs sur le web. J'ai une fibre optique avec une connexion VPN, qui limite drastiquement mon débit à 100Mbps mais je vois quand-même des vidéos Youtube en 4K sans lags. Et là des petites vidéos comme ça, c'est impossible. Alors je mets des pause, mais la vidéo semble arrêter de charger. Alors je l'ai téléchargée avec IDM, il semble y avoir des pics puis des pauses, mais je la télécharge (la 720p / moins de 10Mb) en 10 secondes environ. Donc c'est vraiment sur le streaming que j'ai des gros problèmes, et je pense que ça ne concerne que les vidéos que vous hébergezMerci

Contribution le : Aujourd'hui 15:03:33



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo