Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Attention la tête + Coq à bout de souffle 3 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1016 Karma: 1881

Vous navigateur est trop vieux

Les pales d'un ventilateur tape la tête d'un chat sans que cela dérange celui-ci chat ventilateur



Vous navigateur est trop vieux

Afficher le spoil Un coq s'évanouit après son long chant Avec le sonchat ventilateur

Contribution le : Aujourd'hui 19:38:30

FMJ65 Re: Attention la tête + Coq à bout de souffle 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12928 Karma: 4002

(me demande si c'est pas djp ?) 2. ca me fait le même effet quand j'appelle les femelles !(me demande si c'est pas djp ?)

Contribution le : Aujourd'hui 20:07:16