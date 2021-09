Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Sauvetage in extremis d'un chien abandonné et attaché sur une voie de chemin de fer 3 #1

Maintenant il faut trouver le sal****d qui a fait ça...

Maintenant il faut trouver le sal****d qui a fait ça...



la mise en scène va de plus en plus loin pour le buzz

la mise en scène va de plus en plus loin pour le buzz



Effectivement, mais le montage est très bien réalisé cela dit !

Effectivement, mais le montage est très bien réalisé cela dit !

Il va vraiment falloir maintenant que chacun affute sa pensée critique afin d'éviter de prendre pour argent comptant tout et n'importe quoi.

