gazeleau football: frappe stratosphérique

Frappe cadrée dès le coup d'envoi en soccer féminin US

Université de Milwaukee contre Youngstown State. buteuse: Jelena Sever

Université de Milwaukee contre Youngstown State. buteuse: Jelena Sever





Jelena Sever NCAA record goal on opening kickoff (3.2 seconds)

CrazyCow

Cette erreur de la gardienne

gazeleau

@CrazyCow Clair! Autant en profiter. Mais on a déjà vu des stars du ballon rond louper leur tir seuls devant les caisses.

FMJ65

En plus il y avait pas mal de vent ! Ce qui a peut-être permis de mieux lober la gardienne.

