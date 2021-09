Index des forums Koreus.com La chambre des Liens fan film sur Voldemort Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



RelouOneKenoob fan film sur Voldemort 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 14/04 01:34:30 Post(s): 36





Article source:

Vous avez toujours rêvé d’en savoir plus sur les origines de Voldemort, qui n’est autre que Tom Elvis Jedusor, le grand méchant de la saga Harry Potter ? Depuis le jeudi 16 septembre 2021, The House of Gaunt : Lord Voldemort Origins, un film sur la vie de Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom est disponible sur la plateforme Vimeo



Réalisé par les Français Joris Faucon Grimaud et Thomas Rokita, le film de 33 minutes se penche sur la famille de Tom Elvis Jedusor, dont le destin est évoqué rapidement dans la saga littéraire de J. K. Rowling, mais très peu exploité dans les adaptations cinématographiques.



Pendant quatre ans, les jeunes réalisateurs, aidés de 80 bénévoles, ont travaillé sur ce projet, financé par trois plateformes de crowdfunding qui avait déjà permis de réunir 50 000 euros en février 2021, confiait Joris Faucon-Grimaud à la République de Seine-et-Marne.



Le tournage a d’ailleurs eu lieu en grande partie au château de Fontainebleau, en avril 2019.



C'est à la fois l'amour du cinéma, le rêve de mettre l'univers d'Harry Potter en images et aussi pour mettre un premier pas dans le cinéma. Et espérer pouvoir rencontrer des producteurs et distributeurs pour mon premier long-métrage. C'est mon rêve depuis toujours et je trouvais ça naturel de commencer avec ce fan film.

Joris Faucon Grimaud

Réalisateur de « The House of Gaunt : Lord Voldemort Origins » à Allociné



« C’était une épreuve de chaque instant sur le tournage, on a tout donné pour faire plaisir aux fans et j’espère de tout cœur que ce fan film va les combler » a également confié Joris Faucon Grimaud au site Allociné.



Le jeune homme conseille aux fans de « le regarder dans de bonnes conditions afin de profiter au maximum de l’atmosphère ‘pesante’ » du film. Article source: https://actu.fr/loisirs-culture/video-harry-potter-le-fan-film-sur-voldemort-enfin-disponible_44965116.html Vous avez toujours rêvé d’en savoir plus sur les origines de Voldemort, qui n’est autre que Tom Elvis Jedusor, le grand méchant de la saga Harry Potter ? Depuis le jeudi 16 septembre 2021, The House of Gaunt : Lord Voldemort Origins, un film sur la vie de Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom est disponible sur la plateforme VimeoRéalisé par les Français Joris Faucon Grimaud et Thomas Rokita, le film de 33 minutes se penche sur la famille de Tom Elvis Jedusor, dont le destin est évoqué rapidement dans la saga littéraire de J. K. Rowling, mais très peu exploité dans les adaptations cinématographiques.Pendant quatre ans, les jeunes réalisateurs, aidés de 80 bénévoles, ont travaillé sur ce projet, financé par trois plateformes de crowdfunding qui avait déjà permis de réunir 50 000 euros en février 2021, confiait Joris Faucon-Grimaud à la République de Seine-et-Marne.Le tournage a d’ailleurs eu lieu en grande partie au château de Fontainebleau, en avril 2019.C'est à la fois l'amour du cinéma, le rêve de mettre l'univers d'Harry Potter en images et aussi pour mettre un premier pas dans le cinéma. Et espérer pouvoir rencontrer des producteurs et distributeurs pour mon premier long-métrage. C'est mon rêve depuis toujours et je trouvais ça naturel de commencer avec ce fan film.Joris Faucon GrimaudRéalisateur de « The House of Gaunt : Lord Voldemort Origins » à Allociné« C’était une épreuve de chaque instant sur le tournage, on a tout donné pour faire plaisir aux fans et j’espère de tout cœur que ce fan film va les combler » a également confié Joris Faucon Grimaud au site Allociné.Le jeune homme conseille aux fans de « le regarder dans de bonnes conditions afin de profiter au maximum de l’atmosphère ‘pesante’ » du film.

Contribution le : Aujourd'hui 16:53:46



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo