La partie de jambe en l'air commençait bien, mais voyez la chute:

Taiwan, on ne sait quelle expérimentation épicée faisait ce couple sur son balcon, mais elle a tourné court lorsque la femme a basculé, atterrissant sur le toit d'un berline en contrebas.

La chute est violente, mais les média locaux ne parlent pas de blessures graves. La femme a été tout de même hospitalisée. Beaucoup de chance tout de même.



( Attention, image violente , un peu) (un peu de nudité, aussi, juste un peu)





Woman Fall From Balcony - Making Love Gone Wrong - Taiwan

