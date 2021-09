Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Attraper un alligator avec une poubelle 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44722 Karma: 21631 Un homme capture un alligator avec une poubelle devant une maison en Floride.





Florida man catches gator using Waste Management trash can

Contribution le : Aujourd'hui 12:00:30