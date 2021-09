Options du sujet Imprimer le sujet

Assis au volant de sa voiture, un automobiliste attrape et frappe un cycliste sur une route près de Swindon, en Angleterre.





Swindon Assault Aug 2021

Contribution le : Aujourd'hui 12:39:46

Re: Un automobiliste frappe un cycliste

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 1429 Karma: 1696 C'est la faute du motard...

Blague, c'est complètement stupide de la part de l'automobiliste et tellement dangereux, peu importe ce qu'a dit le cycliste. Quid du mec qui passe sous la voiture ?

Contribution le : Aujourd'hui 13:21:26