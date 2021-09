Un coiffeur fait des bisous + Fille vs Eyeliner

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44725 Karma: 21637

Un coiffeur fait un bisou sur le front à ses clients.





Barber Kisses Foreheads of Customers After Giving Them Haircut - 1255047





Une fille a un problème après avoir appliqué du eyeliner.





Girl Applies New White Eyeliner On Water Line While Doing Makeup And Regrets Immediately - 1255941 nez

Contribution le : Aujourd'hui 14:41:07