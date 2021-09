Squid Game IRL

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 32381 Karma: 10451



Dans la série (genre de mix entre les manga Liar et Battle royale), les participants jouent à "1,2,3 Soleil". La poupée se retourne à "Soleil" et scan avec ses yeux les personnes qui bougent encore. Ensuite, ils sont tués.



Contribution le : Aujourd'hui 21:18:21