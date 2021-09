Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Astro le petit robot d'Amazon 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71573 Karma: 33963 Amazon a dévoilé son nouvel appareil espion, Astro le robot





Introducing Amazon Astro – Household Robot for Home Monitoring, with Alexa

Contribution le : Aujourd'hui 07:43:01