Tornade à Kiel en Allemagne

Hier dans la journée, une petite tornade s'est formée à Kiel en Allemagne, provoquant des dommages comme des arbres déracinés et des toits d'habitation endommagés.





Footage of incredible tornado in Germany Kiel - Windhoos Kiel

Contribution le : Aujourd'hui 09:59:06